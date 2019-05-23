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Главный тренер сборной России подвел итоги матча с командой США 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира против команды США.
"Американцы ждали контратаки, потом во втором периоде они стали накладывать смены. Они делали то, что мы ожидали, на таком уровне намного все быстрее происходит в том смысле, что игроки могут что-то создать из половины момента за полсекунды", — цитирует Воробьева ТАСС.
Сборная России переиграла команду США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Финляндия — Швеция.
Ранее форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США.
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Хоккей , Евгений Кузнецов , Илья Воробьев , ИТАР-ТАСС
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