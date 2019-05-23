Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Видели, какой силовой прием он сделал?» Воробьев об Овечкине 

Рамблер 2 часа назад
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев похвалил нападающего Александра Овечкина после четвертьфинального матча с командой США, который завершился со счетом 4:3 в пользу россиян.
«Команда сыграла успешно, Сашка тоже. Видели, какой силовой прием он сделал?» — сказал тренер в послематчевом интервью «Спорт-Экспрессу».
После первых матчей чемпионата мира Овечкин подвергся критике со стороны болельщиков, не показав ожидаемых от него результатов. В матче с США он также упустил несколько голевых моментов. При этом 21 мая в игре со Швецией Овечкин забил гол с передачи Евгения Малкина, который позволил сборной России выиграть и выйти в ¼ турнира.
Чемпионат мира по хоккею проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.
Хоккей , Видео , Евгений Малкин , Илья Воробьев , Александр Овечкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Хуанфран покидает «Атлетико»
Квят рассказал об ожиданиях в Гран-при Монако
Медведева без ума от канадских фанатов
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение