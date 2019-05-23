«Видели, какой силовой прием он сделал?» Воробьев об Овечкине

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев похвалил нападающего Александра Овечкина после четвертьфинального матча с командой США, который завершился со счетом 4:3 в пользу россиян. «Команда сыграла успешно, Сашка тоже. Видели, какой силовой прием он сделал?» — сказал тренер в послематчевом интервью «Спорт-Экспрессу». После первых матчей чемпионата мира Овечкин подвергся критике со стороны болельщиков, не показав ожидаемых от него результатов. В матче с США он также упустил несколько голевых моментов. При этом 21 мая в игре со Швецией Овечкин забил гол с передачи Евгения Малкина , который позволил сборной России выиграть и выйти в ¼ турнира. Чемпионат мира по хоккею проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.