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Тренер заявил, что сборная США сама себе вырыла яму в матче ЧМ с Россией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
«Мы сами поставили себя в трудное положение, что пришлось играть с Россией уже в четвертьфинале. Но во втором и третьем периодах мы показали свою лучшую игру на этом турнире. В первом периоде Россия давила, особенно в первой половине. Потом мы вкатились и играли всё лучше и лучше, это многое говорит о характере нашей команды. У нас были шансы, чтобы победить, но в конечном итоге тяжело, когда сам выкопал себе яму», — заявил Блэшилл.
Он отметил что сборная России вышла на матч более уверенной чем его подопечные.
«Так бывает, если не выигрываешь постоянно. С течением матча мы играли лучше. Но когда инициатива у России, что было в начале матча, они великолепны», — добавил специалист.
Встреча завершилась победой российской команды со счётом 4:3.
Ранее Илья Воробьёв рассказал, как можно было избежать нервной концовки матча с США.
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