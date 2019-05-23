Овечкин не помог: как Россия мучилась с американцами

Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира — 2019 обыграла команду США. По ходу игры «Красная машина» сбавила обороты и, заметно расслабившись, дважды пропустила. Александр Овечкин Евгений Малкин и другие звезды НХЛ в составе российской команды вновь не отличились.

Сборная России одержала победу над командой Соединенных Штатов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Красной машины».

С первых минуты игры россияне доминировали и имели массу возможностей для того, чтобы увеличить счет. Подопечные Илья Воробьева большую часть времени владели шайбой, оставляя надежду американцам только в контратаках, которыми те не пользовались. Хороший шанс отличиться был у капитана «Красной машины» Ильи Ковальчука, но у него шайба сошла с крюка.

Спустя несколько минут Гусев мог оформлять дубль, но попал в перекладину, а Ковальчук, выйдя практически один на один, не смог переиграть голкипера США. Евгений Дадонов тоже имел хороший шанс, но шайба вновь проскользнула около перекладины.

По ударам сборная России к 15-й минуте игры вела 12-3, и второй гол был где-то близко. Так и получилось после удаления Джонни Годро . В моменте со вторым голом Гусев выступил уже в качестве ассистента. Никита выдержал паузу и нашел скидкой на синей линии Сергачева.

Михаил, оказавшись в одиночестве, мощно бросил, шайба срикошетила в толкотне Дадонова с американским защитником и залетела в угол ворот. Сразу после второго гола мог отличиться Александр Овечкин, блестяще обыгравший трех соперников, но Шнайдер выручил свою команду.

Самый опасный момент США организовал Патрик Кейн . Форвард взял инициативу на себя и протащил шайбу через всю площадку, попытавшись пробить низом. Андрей Василивеский спас, хотя бросок, справедливости ради, был не из разряда чрезвычайно сложных. Ближе к перерыву американцы имели еще одну возможность сократить отставание в счете, но вратарь «Красной машины» справился.

Второй период стартовал под контролем сборной России, но остроты стало куда меньше. Этим воспользовались американские хоккеисты, закрепившись в нашей зоне. Брэди Шей оказался в одиночестве на синей линии, получил шайбу и бросил в одно касание.

Снаряд рикошетом от российского защитника залетела в верхний угол ворот. Василевский не успел среагировать, так как ему перекрыл обзор Люк Гленденинг

Практически сразу россияне могли восстановить преимущество в два года, но Кучеров, оказавшись на свободном пространстве, не стал сближаться со Шнайдером и бросал в девятку, попав сильно выше.

Звездно-полосатые в целом чувствовали себя увереннее в контратаках, а у россиян, здорово выглядевших в первом отрезке игры, игра шла уже тяжело, из-за чего приходилось буквально отбиваться. Особенно трудно было терпеть в меньшинстве, когда американцы создали сразу несколько острых моментов. «Красной машине» пришлось куда больше обороняться, а Василевскому раз за разом вступать в игру.

Отличную возможность у россиян создал Евгений Малкин, из-за ворот прострелив на пятак, но бросок Дадонова отразил Шнайдер. Под конец периода игра пошла уже на встречных курсах, но на перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Однако уже с началом третьего периода в воротах сборной США оказалась третья шайба, вытекавшая из того, как проходил второй период. На 42-й минуте Сергачев блестяще сработал на перехвате и сделал передачу под синюю линию, а Гусев, выкатившись два в два, отпасовал Капризову на правый край, откуда Кирилл уже не промазал. Практически сразу после года мог забивать Кучеров, но не попал в створ, а дальше началась жара.

На 46-й минуте красивейшую шайбу на свой счет записал Ноа Хэнифин . Американцы воспользовались редкой ошибкой Сергачева, Джек Хьюз подобрал шайбу и сделал передачу в центр, а Хэнифин мощным броском попал под перекладину.

Не прошло и двух минут, как россияне ответили на шикарный гол не менее красивой комбинацией. Дадонов вырвал шайбу у борта, отпасовал на Малкина, а тот уже прострелил на пятак, где Михаил Григоренко с близкого расстояния пробил Шнайдера.

Действительно тревожно стало за несколько минут до конца встречи. Американцы сняли вратаря, закрепились в зоне россиян, в итоге Кейн на паузе прострелил на пятак, а Дебринкэт в касание пробил Василевского.

Воробьев потребовал видеопросмотр из-за того, что вратарю якобы мешал другой игрок, но арбитр, посмотрев заново эпизод, нарушения не увидел.

Последний бросок американцев, нанесенный на последней секунде, «Красная машина» заблокировала, обеспечив себе место в полуфинале.

За выход в финал россияне поборются с победителем пары Финляндия — Швеция. Игра состоится 25 мая.