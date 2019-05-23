«В гробу полегче будет»: как Россия пробилась в полуфинал

Сборная России по хоккею одолела команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2019. По словам российского форварда Евгения Кузнецова, игра для «Красной машины» выдалась трудной, а концовка встречи — нервной, чему главный тренер команды Илья Воробьев остался не удивлен.

23 мая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе состоялась встреча сборных России и США в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. В плей-офф российская команда пробилась, успешно завершив групповой этап, заняв в группе B первое место. Американцы же в свою очередь, уступив в заключительном матче раунда канадцам, остались на четвертом месте.

Натянутые отношения двух сторон на геополитическом уровне, а также интригующая история встреч двух сборных — в новейшей истории Россия 13 раз обыгрывала звездно-полосатых и потерпела 11 поражений добавили антуража к первой стадии в плей-офф. Если для американцев выход в следующую стадию мог стать своего рода сенсацией в связи с тем, что хоккеисты из-за океана традиционно привозят на чемпионат мира далеко не сильнейший состав, то для России полуфинал на этом турнире является задачей минимум, когда от россиян и вовсе ждут золотых медалей.

Оправдывая статус фаворита, «Красная машина» с первых же минут стала оказывать давление на чужие ворота, преобразовав его в гол в самом начале матча.

Михаил Сергачев , получив шайбу на синей линии, мощно щелкнул по воротам Кори Шнайдера . Американский голкипер удар отразил, но шайба отскочила к Никите Гусева, который и открыл счет.

Спустя 15 минут Гусев уже выступил в качестве ассистента. Причем наградил голевой передачей он именно Сергачева.

Никита выкатил шайбу под бросок защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг», и тот мощно щелкнул издали. Снаряд после серии рикошетов влетел в правый верхний от вратаря угол.

Александр Овечкин после второго гола мог увеличить счет, но капитану «Вашингтон Кэпиталз» переиграть Шнайдера у него не удалось.

Если в первом периоде сборная США как таковых моментов у ворот Андрея Василевского создать не могла, ограничиваясь лишь редкими контрвыпадами, то во второй 20-минутке ситуация кардинально изменилась.

Уже в дебюте периода Брэди Шей неожиданно бросил от синей линии, и российский вратарь свою команду выручить не смог.

В остаток периода американцы устроили настоящий навал на ворота Василевского, заставив голкипера «Тампы» изрядно попотеть. В общей сумме Андрей отразил 11 бросков.

В третьем периоде, понимая, что давление звездно-полосатых увеличивается, россияне вернули игру под свой контроль. В результате, атакующий потенциал «Красной машины» удалось реализовать Кириллу Капризову

Все тот же Сергачев разогнал контратаку, сделав отличную передачу из глубины на Гусева, а тот в свою очередь вывел Капризова на ударную позицию, и Кирилл не подвел, сделав счет 3:1.

Впрочем, через четыре минуты американцы вернули интригу в матче. Сергачев совершил потерю в своей в зоне, Хьюз шайбу отобрал и сразу же откатил под бросок Ноа Хэнифину , который мощно бросил в угол ворот Василевского.

С этого момента нервотрепка не пропадала ни на секунду: россиянам было необходимо либо удержать свое преимущество, либо увеличить его. Впрочем, именно второй вариант и сработал.

Команде США же нужно было отыгрываться. Понимая, что шанс для этого есть, американцы давление увеличили и за три минуты до конца основного времени сняли вратаря. Численное преимущество удалось реализовать моментально.

Звезда сборной США Патрик Кейн , получив шайбу на правом краю, прострелил на дальнюю штангу, где дежурил Алекс Дебринкэт . 12-й номер американской команды не промазал с близкого расстояния.

Однако этого оказалось недостаточно. 4:3 — итоговый счет матча, который позволил сборной России пробиться в полуфинал чемпионата мира, где она сыграет с победителем пары Финляндия — Швеция.

По итогам матча главный тренер россиян Илья Воробьев дал краткий комментарий относительно напряженной концовки встречи.

«Можно ли было избежать нервотрепки в конце матча с США? Да, если сидеть на софе и смотреть сериал «Богатые тоже плачут», — цитирует наставника сборной «Чемпионат».

Также Воробьев подчеркнул, что подобный накал был ожидаем, заявив, что обе команды имеют высокий класс и могут реализовать свое преимущество в гол.

Формально с этим согласился лидер американской сборной Патрик Кейн, отметивший, что его команде не хватило шанса, чтобы пробиться в следующий раунд.

«Это был матч, который мы могли выиграть. Мы сделали все, что могли. Нужно двигаться дальше и принять это поражение. Надеюсь, в будущем мы сможем вернуться и выиграть все-таки золото чемпионата мира», — приводит слова форварда «Чикаго Блэкхокс» Sport24.

Отметил нервную концовку и нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов . По его словам, третий пропущенный гол для его команды был лишним.

«Игры на вылет всегда такие получаются. Нужно было забивать больше, когда моменты были, а так, в принципе, сыграли хорошо в обороне. Третий гол был не нужен, 4:2 было поинтереснее, а 4:3 — нервная концовка. Думаю, соперник был тоже хорошо. А бы не сказал, что у сборной России какая-то аритмия, за ними или за нами. Иногда счет не соответствует игре. Нужно играть от момента», — заявил Кузнецов.

Также российский нападающий подчеркнул, что его не волнует, кто станет соперником в следующем раунде. При этом Кузнецов заявил, что в полуфинале сборной России придется сложно.

«Нам всегда приятно играть при своих болельщиках. Жалко там пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются. Сейчас полегче будет? В гробу полегче будет», — сказал он.

Защитник сборной России Дмитрий Орлов и вовсе выразил мнение, что его команде нужно серьезно добавлять, чтобы успешно выступить в следующем раунде в борьбе за финал.

«Нам надо добавлять. Я не бросал по пустым, просто хотел, чтобы шайба из зоны вышла. Я не старался забивать гол, иногда это приводит к плачевной ситуации. Надо было, чтобы кто-то поменялся, чтобы ребята правильные позиции заняли. Нам оставалось какое-то время еще играть, так что не думал, гол или нет», — заявил защитник «Вашингтона».

К слову, российский защитник Владислав Гавриков и вовсе выразил мнение, что «Красной машине» предстоит пройти более тяжелые испытания.