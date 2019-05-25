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Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира 

Вести.Ru + ещё 48 12 часов назад
Фото: EPA
В финале чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Финляндии и Канады. Это стало известно после того, как канадцы со счетом 5:1 обыграли команду Чехии. Сборная России поспорит с чехами за бронзовые медали.
В первом периоде родоначальники хоккея смогли лишь однажды поразить ворота Патрика Бартошака. На 9 минуте отличился Марк Стоуч. Едва начался второй период, как Дарнелл Нурс забросил вторую шайбу. На 26 минуте Пьер-Люк Дюбуа развил успех, после чего в ворота чехов встал Павел Францоуз.
В третьем периоде канадцы огорчили и нового голкипера. Сначала Кайл Туррис, а затем Тома Шабо. Томаш Загорна одну шайбу отыграл, чем помог сборной Чехии избежать разгрома.
Сборная Канады выиграла 5:1 и сыграет с финской командой в финале. Сборной России предстоит матч за третье место с командой Чехии.
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Хоккей , Павел Францоуз , Кайл Туррис
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