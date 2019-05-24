Буре назвал условие победы России в полуфинале ЧМ 

Прославленный российский хоккеист Павел Буре назвал условие, при котором российская сборная сможет выиграть полуфинал чемпионата мира по хоккею, подходящий в эти дни в Словакии к решающей стадии, сообщает сайт Sport24. По мнению спортсмена, победа для национальной команды будет обеспечена, если её члены будут придерживаться оригинальных особенностей российского хоккея.
«Нам в принципе без разницы, с кем играть. Если играть свою игру, то будет все нормально», — заявил Буре.
Накануне сборная Россия одержала победу над командой из США со счётом 4:3. Забитыми шайбами отметились Никита Гусев, Михаил Сергачёв, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Брэди Шей стал автором первого гола в ворота российской сборной. Кроме него в свой актив шайбы также записали Ноа Хэнифин и Алекс Дэбринкэт. В результате Россия вышла в полуфинал мирового первенства.
Соперником россиян ½ мирового первенства станет команда из Финляндии, которая в упорной борьбе обыграла сборную Швеции со счётом 5:4. Результат встречи определился в овертайме.