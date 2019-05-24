«Фаворит остался непобедимым»: как Запад отреагировал на победу России

Чемпионат.com собрал реакцию европейских СМИ на победу сборной России над командой из США в ¼ чемпионата мира по хоккею. Западные журналисты признали, что успех «красной машины» был вполне закономерен.

Чешский портал Blesk в первую очредь отметил гол Михаила Григоренко , который принёс победу российской сборной. В результате, по словам автора статьи, США не смогли «защитить прошлогоднюю бронзу».

«Это была битва, но фаворит турнира остался непобедимым», — заявил журналист издания.

Финская Iltalehti назвала «красную машину» «лучшей сборной турнира», которой удалось выиграть восемь матчей подряд. Журналисты отметили, что задел на победу русским обеспечили шайбы, заброшенные в первом периоде Гусевым и Сергачёвым.

«В концовке матча американцы доставили сопернику неприятности, но отыграться не смогли», — констатировали финские спортивные аналитики.

Словацкий сайт Sport.sk выделил игру Никиты Гусева, автора первой забитой шайбы и ассистента двух последующих. При этом журналисты отметили, что неплохие шансы забить были у дуэтов Григоренко и Анисимова. Россияне, по словам автора статьи, завладели преимуществом уже на 67 секунде матча. Американцы же «проснулись» во втором периоде, но догнать российскую сборную уже не смогли.

«После годичного перерыва сборная России снова вышла в четвёрку сильнейших», — говорится в статье.

Шведская газета Expressen наравне с европейскими коллегами не смогла не подчеркнуть игру выдающихся форвардов этой встречи: Кучерова и Гусева. При этом скандинавские аналитики отметили, что в третьем периоде российская команда всё-таки испытала «небольшую дрожь».

«Суперфаворит вышел в полуфинал», — сообщает Expressen.

Маттиас Перссон из Hockeynews.se заявил, что «Россия нокаутировала США». При этом, по его снению, «красная машина» не перестаёт впечатлять на текущем чемпионате мира.

«За очередной победой снова стоял дуэт Кучерова и Гусева», — подчеркнул аналитик.

Автор шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм оказался самым сдержанным на эмоции. По его словам, он надеялся, что США сможет обыграть «усыпанную звёздами» Россию, но усилий американцев оказалось недостаточно.

«В любом случае они показали, что русские не являются бессмертными, когда Штаты организовали погоню», — отметил Веннерхольм, подчеркнув, что так близко к потере очков россияне на этом турнире ещё не были.

Чемпионат.com, собравший большую коллекцию реакций европейских изданий, отмечает, что за океаном результат встречи России и США на льду остался практически незамеченным. Лишь на официальном сайте американской хоккейной федерации появился краткий отчёт о матче.