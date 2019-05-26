Жене Овечкина напомнили о жизни в США

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Жену Овечкина осудили в Сети за критику болельщиков 

Рамблер + ещё 30 10 часов назад
Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александра Овечкина, написала в своем Instagram о разнице между российскими болельщиками и болельщиками клубов НХЛ.
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Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех🙏🏻) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах😉 нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра🙌🏽удачи ребятам завтра🙏🏻#iihfworlds

Публикация от  Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Она отметили, что у россиян, если команда проиграла, «нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах». Шубская призвала «гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!», а также «достойно принимать поражение и ценить труд других людей!».
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Однако не все фолловеры поддержали этот порыв.
«Круто быть патриотом, проживая в США», «Наша сборная представляет страну, а не Национальную хоккейную лигу. Почувствуйте разницу! Вы русская? Как можно сравнивать НХЛ и чемпионат мира?» — написали в комментариях.
Комментарии170
Хоккей , Видео
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