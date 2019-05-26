Жене Овечкина напомнили о жизни в США

Жену Овечкина осудили в Сети за критику болельщиков

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александра Овечкина, написала в своем Instagram о разнице между российскими болельщиками и болельщиками клубов НХЛ.

Она отметили, что у россиян, если команда проиграла, «нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах». Шубская призвала «гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!», а также «достойно принимать поражение и ценить труд других людей!».

Однако не все фолловеры поддержали этот порыв.