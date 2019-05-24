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Третьяк прокомментировал массовый отток игроков из России 

Газета.Ru + ещё 7 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о массовом переезде игроков из России в Северную Америку в межсезонье 2019 года, передает РИА "Новости".
У главы организации нет ответа на такой вопрос.
"Понятно, когда выбирают Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но когда отправляются в фарм-клубы…Думаю, юноши хотят себя зарекомендовать там. У нас выходит неверная система. Наши специалисты ставят выше игроков, выступавших в НХЛ. Они дают таким спортсменам больше игрового времени. Это неправильно, надо эту ситуацию анализировать", — заявил Третьяк.
Он отметил, что не следует судить о силе клуба по его географическому месту положения.
"Но запретить переезд игрокам мы не можем. Необходимо создавать условия, чтобы молодежь оставалась, и мы стараемся", — заключил президент.
Ранее "Рейнджерс" объявили о подписании контракта с российским хоккеистом.
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Хоккей , Владислав Третьяк , РИА Новости
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