Третьяк прокомментировал массовый отток игроков из России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о массовом переезде игроков из России в Северную Америку в межсезонье 2019 года, передает РИА "Новости".

У главы организации нет ответа на такой вопрос.

"Понятно, когда выбирают Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но когда отправляются в фарм-клубы…Думаю, юноши хотят себя зарекомендовать там. У нас выходит неверная система. Наши специалисты ставят выше игроков, выступавших в НХЛ. Они дают таким спортсменам больше игрового времени. Это неправильно, надо эту ситуацию анализировать", — заявил Третьяк.

Он отметил, что не следует судить о силе клуба по его географическому месту положения.

"Но запретить переезд игрокам мы не можем. Необходимо создавать условия, чтобы молодежь оставалась, и мы стараемся", — заключил президент.

Ранее "Рейнджерс" объявили о подписании контракта с российским хоккеистом.