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ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге 

Москва24 + ещё 3 9 часов назад
Фото: ТАСС/Zuma/Joel Marklund
Конгресс Международной федерации хоккея утвердил Санкт-Петербург в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года, передает РИА Новости.
Ежегодный конгресс IIHF с 23 по 25 мая проходит в Братиславе.
К 2023 году в Петербурге построят новую арену, вмещающую 21,5 тысячи зрителей на матчах и до 23 тысяч — на концертах. Еще одной ареной первенства станет Ледовый, рассчитанный 12 тысяч зрителей.
В 2019 году турнир принимает Словакия, затем соревнования состоятся в Швейцарии, Белоруссии и Латвии (совместно) и Финляндии. В 2024-м турнир пройдет в Чехии, а в 2025-м — в Швеции.
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