Американская журналистка назвала модель игры российской сборной по хоккею «абсурдной», сообщает RT. Однако при этом женщина признала, что США не удалось сломать оригинальную тактику «красной машины».
Громкое заявление сделала эксперт The New York Times Джули Робенхаймер. Она заявила что особенностью российской модели игры является атака на больших скоростях, когда «когда хоккеисты врываются в зону соперника, а потом летят обратно».
«Мы называем это лёгкой атлетикой. На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении», — отметила журналистка.
По её словам, сборная США должна была помешать российским спортсменам действовать в таком ключе, однако идея провалилась: подопечные Ильи Воробьёва нанесли 43 броска по воротам американцев.
Накануне сборная Россия одержала победу над командой из США со счётом 4:3. Забитыми шайбами отметились Никита Гусев, Михаил Сергачёв, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Брэди Шей стал автором первого гола в ворота российской сборной. Кроме него в свой актив шайбы также записали Ноа Хэнифин и Алекс Дэбринкэт. В результате Россия вышла в полуфинал мирового первенства.
Соперником россиян ½ мирового первенства станет команда из Финляндии, которая в упорной борьбе обыграла сборную Швеции со счётом 5:4. Результат встречи определился в овертайме.