«Абсурдная модель игры»: в США раскритиковали игру сборной России

Американская журналистка назвала модель игры российской сборной по хоккею «абсурдной», сообщает RT. Однако при этом женщина признала, что США не удалось сломать оригинальную тактику «красной машины».

Громкое заявление сделала эксперт The New York Times Джули Робенхаймер. Она заявила что особенностью российской модели игры является атака на больших скоростях, когда «когда хоккеисты врываются в зону соперника, а потом летят обратно».

«Мы называем это лёгкой атлетикой. На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении», — отметила журналистка.

По её словам, сборная США должна была помешать российским спортсменам действовать в таком ключе, однако идея провалилась: подопечные Ильи Воробьёва нанесли 43 броска по воротам американцев.

Соперником россиян ½ мирового первенства станет команда из Финляндии, которая в упорной борьбе обыграла сборную Швеции со счётом 5:4. Результат встречи определился в овертайме.