«Локомотив» продлил контракт с Беляевым

Хоккейный "Локомотив" заключил долгосрочный контракт с нападающим Михаилом Беляевым , сообщает "Советский спорт".

Молодой игрок является воспитанником ярославской школы хоккея.

Срок прежнего контракта истекал в следующем году, новый рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона-2021/22.

В 2015-м году Беляев стал чемпионом России среди юношей в составе "Локомотива"-98. В 16 лет дебютировал за "Локо-Юниор", через год — за "Локо" и в 19 — за "Локомотив".

Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) юноша провел 16 матчей, набрав четыре очка. Первую шайбу забросил 3 февраля 2019 года в гостевом поединке с "Сочи", второй пришлось ждать плей-офф Кубка Гагарина — форвард поразил ворота петербургского СКА.

Ранее стал известен соперник сборной России по полуфиналу первенства в Словакии.