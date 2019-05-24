Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» продлил контракт с Беляевым 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Хоккейный "Локомотив" заключил долгосрочный контракт с нападающим Михаилом Беляевым, сообщает "Советский спорт".
Молодой игрок является воспитанником ярославской школы хоккея.
Срок прежнего контракта истекал в следующем году, новый рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона-2021/22.
В 2015-м году Беляев стал чемпионом России среди юношей в составе "Локомотива"-98. В 16 лет дебютировал за "Локо-Юниор", через год — за "Локо" и в 19 — за "Локомотив".
Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) юноша провел 16 матчей, набрав четыре очка. Первую шайбу забросил 3 февраля 2019 года в гостевом поединке с "Сочи", второй пришлось ждать плей-офф Кубка Гагарина — форвард поразил ворота петербургского СКА.
Ранее стал известен соперник сборной России по полуфиналу первенства в Словакии.
Газета.Ru: последние новости
Американская журналистка высмеяла игру сборной России Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Третьяк прокомментировал массовый отток игроков из России
Хоккей , Михаил Беляев , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель»
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
ФИФА вернет понятие «коррупция» в кодекс по этике
Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА
Головин — в старте «Монако» на матч с «Ниццей»
Видео
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение