«Попорчено немало крови»: сборная России сыграет с финнами в полуфинале ЧМ

Сборная России в субботу проведет в Братиславе полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Финляндии.

КУЧЕРОВА НЕ ОСТАНОВИТЬ

Россияне после семи побед в семи матчах на групповом этапе обыграли в четвертьфинале команду США (4:3). Американцы на 58-й минуте сократили отставание в счете до минимума и, сняв вратаря, имели шансы спасти игру.

"Тяжелая игра, много нервозности было, особенно в конце и начале. Первые три смены в первом периоде отдавали непонятные передачи, принимали неправильные решения. В конце тоже немного отдали им, запаниковали, но Вася (вратарь Андрей Василевский) нас сзади поддержал, а мы заблокировали бросочки, в обороне нормально сыграли. Надо было шайбу выводить, когда можно было, попроще сыграть", — заявил защитник национальной команды Михаил Сергачев.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев , что нервотрепки в концовке можно избежать при одном условии.

"Можно избежать, конечно, если сидеть на софе и смотреть какой-нибудь сериал. Например, "Богатые тоже плачут", — отметил Воробьев.

Лучший бомбардир сборной России Никита Кучеров набрал очки в каждом из восьми матчей турнира. Сейчас в активе претендента на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ 16 очков (6 голов и 10 передач), больше в Словакии набрал только уже покинувший турнир швед Уильям Нюландер (18).

ФИННЫ КАК ГЛАВНАЯ СЕНСАЦИЯ ТУРНИРА

Сборная Финляндии, которую еще до старта турнира многие поспешили списать со счетов из-за невнятного состава, стала бы победителем группы в Кошице, если бы не уступила немцам в последней игре.

В Словакию приехали только два финских игрока из НХЛ: 19-летний защитник "Чикаго" Хенри Йокихарью и форвард "Флориды" Юхо Ламмикко (оба половину сезона провели в командах Американской хоккейной лиги). Ламмикко не всегда попадает в состав финнов в Словакии и не набрал пока ни одного очка.

В четвертьфинале финны сенсационно обыграли со счетом 5:4 в овертайме сборную Швеции, в составе которой в Словакии выступал 21 игрок из НХЛ (17 — чемпионов мира). "Финны два месяца на сборах сидят, у них хорошо отлажена игра, команды работает как финские часы. Они будут играть в защите, ждать контратаки. Мы обрадовались победе финнов над шведами? Вы посмотрите, кого финны обыграли здесь", — поделился мнением о сопернике Илья Воробьев.

Особое внимание в составе финнов обращают на себя сменивший по ходу чемпионата мира "Йокерит" на уфимский "Салават Юлаев" Сакари Маннинен (лучший бомбардир команды, набрал четыре очка в четвертьфинале) и 18-летний форвард Каапо Какко.

Претендент на первое-второе место июньского драфта НХЛ забросил шесть шайб в первых четырех матчах турнира и заработал показатель полезности "плюс 10" (в составах обеих командах лучше только у Никиты Гусева — "плюс 11"). Не забивавший четыре матча финн следующим голом повторит рекорд чемпионатов мира для игроков не старше 18 лет (установлен его соотечественником Патриком Лайне в 2016 году).

"Какко играет хорошо, даже не забивая. Он доминировал в игре со шведами, владел шайбой, создавал много моментов. Не так важно, кто забьет, если мы победим. Конечно, россияне фавориты, и на них идет большое давление. Интересно, как они с ним справятся. Я знаю ментальность русских. Если они проиграют нам, то будут не очень хорошо выглядеть на родине. На нас тоже есть давление, мы хотим победить, но на сборную России — неизмеримо больше", — отметил главный тренер финнов Юкка Ялонен.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Сборные России и Финляндии провели между собой 20 матчей на чемпионатах мира. Десять из них закончились победой россиян, девять остались за финнами, а игра 1999 года завершилась вничью.

В матчах на вылет команды встречались девять раз, в шести случаях победу праздновали россияне, в трех — финны. Интересно, что все три победы финны праздновали в полуфиналах: в 2007, 2011 и 2016 году. "Конечно, мы не изучали полуфинал 2011 года против финнов в Братиславе. Изучили все матчи, кроме 2011 года", — шутил Илья Воробьев в пятницу.

"Финны в прошлом нам немало крови попортили (речь о поражениях в плей-офф Олимпийских игр в 2006 и 2014 году, полуфинале чемпионата мира 2016 года), это не самый простой соперник для нас. Сейчас надо ломать это все, прошлое оставить и жить настоящим. У них хорошая команда, нам надо сыграть с полной концентрацией", — сказал капитан россиян Илья Ковальчук.

Матч между сборными России и Финляндии начнется в 16.15 по московскому времени.