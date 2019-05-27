Определены лучшие игроки по итогам чемпионата мира по хоккею — 2019, который состоялся в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Лучшим вратарем был признан российский голкипер Андрей Василевский. Лучшим нападающий стал еще один россиянин Никита Кучеров. Примечательно, что оба игрока выступают за один клуб — "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Лучшим защитником стал чех Филип Гронек.
Мировое первенство выиграла сборная Финляндии, Канада стала второй. Бронзу завоевала российская команда.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии выиграла чемпионат мира — 2019.