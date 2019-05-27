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Названы лучшие игроки чемпионата мира — 2019 

Газета.Ru + ещё 39 9 часов назад
Определены лучшие игроки по итогам чемпионата мира по хоккею — 2019, который состоялся в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Лучшим вратарем был признан российский голкипер Андрей Василевский. Лучшим нападающий стал еще один россиянин Никита Кучеров. Примечательно, что оба игрока выступают за один клуб — "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Лучшим защитником стал чех Филип Гронек.
Мировое первенство выиграла сборная Финляндии, Канада стала второй. Бронзу завоевала российская команда.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии выиграла чемпионат мира — 2019.
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Хоккей , Видео , Филип Гронек , Андрей Василевский , Никита Кучеров , Советский спорт
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