Названы лучшие игроки чемпионата мира — 2019

Определены лучшие игроки по итогам чемпионата мира по хоккею — 2019, который состоялся в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Лучшим вратарем был признан российский голкипер Андрей Василевский . Лучшим нападающий стал еще один россиянин Никита Кучеров . Примечательно, что оба игрока выступают за один клуб — "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Мировое первенство выиграла сборная Финляндии, Канада стала второй. Бронзу завоевала российская команда.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии выиграла чемпионат мира — 2019.