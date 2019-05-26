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Тренер сборной Канады Ален Виньо не удивлен поражению россиян в полуфинале 

Вести.Ru + ещё 75 21 час назад
Фото: Вести.Ru
В финале чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и Финляндии. Это стало известно, после того как наша команда проиграла финнам 0:1, а канадцы с результатом 5:1 победила сборную Чехии 5:1.
Ждали феерии. Почему проиграла сборная России
Главный тренер канадцев Ален Виньо не был удивлен победе сборной Финляндии над российской командой.
"Меня не удивило, что сборная России не вышла в финал. Здесь все решается в одном матче, и может произойти что угодно. Я смотрел эту встречу. У обоих соперников были хорошие моменты, но сильнее оказались финны. Финал будет для нас тяжелым. Сборная Финляндия — единственная команда, которой мы здесь проиграли", — приводит слова Алена Виньо "Спорт-Экспресс".
Комментируя победу своей команды над чехами, канадский тренер отметил, что большое значение сыграл быстрый гол. Также Виньо выделил в своей команде вратаря Мэтта Мюррея, выручившего во многих сложных ситуациях.
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Хоккей , Прочее , Мэтт Мюррей
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