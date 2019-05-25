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Третьяк назвал финнов неудобным соперником 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Joel Marklund/Global Look Press
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своих ожиданиях от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные Финляндии и России. Он назвал финнов неудобным соперником для российской команды.
Финны — наш традиционный неудобный соперник, они не играют в хоккей, а мешают играть в хоккей. Нам проще играть в открытый хоккей с американцами, канадцами. А тут нам очень непросто, — рассказал он в интервью Sport24.
По его словам, в сборной Финляндии очень мало игроков из НХЛ, но они играют дисциплинированно и слаженно.
Жду тяжёлый матч, — резюмировал специалист.
Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая в Братиславе. Ранее нападающий сборной Финляндии предположил исход полуфинальной игры в рамках чемпионата мира по хоккею. Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу, писал News.ru.
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