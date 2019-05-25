Третьяк назвал финнов неудобным соперником

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своих ожиданиях от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные Финляндии и России. Он назвал финнов неудобным соперником для российской команды.

Финны — наш традиционный неудобный соперник, они не играют в хоккей, а мешают играть в хоккей. Нам проще играть в открытый хоккей с американцами, канадцами. А тут нам очень непросто, — рассказал он в интервью Sport24.

По его словам, в сборной Финляндии очень мало игроков из НХЛ, но они играют дисциплинированно и слаженно.

Жду тяжёлый матч, — резюмировал специалист.

Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая в Братиславе. Ранее нападающий сборной Финляндии предположил исход полуфинальной игры в рамках чемпионата мира по хоккею. Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу, писал News.ru.