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Воробьев назвал причину поражения сборной России 

Рамблер + ещё 7 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Илья Воробьев считает, что проигрыш команды в 1/2 финала ЧМ-2019 был связан с тем, что хоккеисты недостаточно активно вели себя перед воротами финнов, которым в итоге уступили со счётом 0:1, пропустив шайбу в середине третьего периода, сообщает «Говорит Москва».
«Игра шла до одного гола. Надо было заносить больше на пятачок. Финны ложились под шайбу, поэтому хотелось бы больше бросков», — сказал он.
Теперь россиянам предстоит сразиться за бронзу. Соперник определится в ходе матча между Канадой и Чехией.
Хоккей , Илья Воробьев
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