Воробьев назвал причину поражения сборной России

Главный тренер сборной России Илья Воробьев считает, что проигрыш команды в 1/2 финала ЧМ-2019 был связан с тем, что хоккеисты недостаточно активно вели себя перед воротами финнов, которым в итоге уступили со счётом 0:1, пропустив шайбу в середине третьего периода, сообщает «Говорит Москва»

«Игра шла до одного гола. Надо было заносить больше на пятачок. Финны ложились под шайбу, поэтому хотелось бы больше бросков», — сказал он.

Теперь россиянам предстоит сразиться за бронзу. Соперник определится в ходе матча между Канадой и Чехией.