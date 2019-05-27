Фетисов подвел итоги ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов подвел итоги чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

"Мои игроки, которых я в свое время собрал в "Красной армии", — Никита Кучеров и Никита Гусев, — очень понравились. Они молодцы, старались", — цитирует Фетисова ФАН.

Также бывший хоккеист поделился мнением о поражении сборной России от команды Финляндии в полуфинале мирового первенства (0:1).

"Финны, наверное, больше хотели выиграть, поэтому у них все получилось. Без звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), играла не машина, а команда. На эмоциях, с огромным желанием", — отметил Фетисов.

В матче за третье место сборная России в серии буллитов одержала победу над представителями Чехии со счетом 3:2. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.