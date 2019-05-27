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Колобков не считает третье место сборной России по хоккею на ЧМ провальным результатом 

ТАСС + ещё 20 7 часов назад
Фото: ТАСС
Министр спорта РФ Павел Колобков не считает, что сборная России по хоккею провалила чемпионат мира, заняв на турнире третье место. Такое мнение он в понедельник высказал журналистам.
Российские хоккеисты в субботу со счетом 0:1 уступили финнам и не смогли выйти в финал чемпионата мира. В составе сборной Финляндии присутствовали два представителя клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в то время как российская команда более чем наполовину укомплектована игроками сильнейшей хоккейной лиги мира. В воскресенье россияне в серии буллитов победили чехов в матче за бронзовые медали.
"Я не считаю, что наша команда провалила турнир, завоевав бронзовые медали. У финнов очень сильная команда, которая тактически грамотно подготовлена. Наша команда стремилась к победе, делала все для этого, но побеждать всегда невозможно, главное — сделать правильные выводы из поражения. С Федерацией хоккея России мы посмотрим, какие были допущены ошибки", — сказал Колобков.
"Если бы в спорте все складывалось так, как мы хотим, мы бы всегда побеждали и было бы неинтересно. Хоккей — командная игра, хотя звезды тоже важны. Но побеждает тактика, выполнение тренерской установки. Как болельщик, я расстроен, но с точки зрения развития спорта ничего страшного я не вижу", — добавил он.
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Хоккей , Прочее , ЧМ по хоккею 2019 , Павел Колобков
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