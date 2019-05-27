Колобков не считает третье место сборной России по хоккею на ЧМ провальным результатом

Министр спорта РФ Павел Колобков не считает, что сборная России по хоккею провалила чемпионат мира, заняв на турнире третье место. Такое мнение он в понедельник высказал журналистам.

Российские хоккеисты в субботу со счетом 0:1 уступили финнам и не смогли выйти в финал чемпионата мира. В составе сборной Финляндии присутствовали два представителя клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в то время как российская команда более чем наполовину укомплектована игроками сильнейшей хоккейной лиги мира. В воскресенье россияне в серии буллитов победили чехов в матче за бронзовые медали.

"Я не считаю, что наша команда провалила турнир, завоевав бронзовые медали. У финнов очень сильная команда, которая тактически грамотно подготовлена. Наша команда стремилась к победе, делала все для этого, но побеждать всегда невозможно, главное — сделать правильные выводы из поражения. С Федерацией хоккея России мы посмотрим, какие были допущены ошибки", — сказал Колобков.

"Если бы в спорте все складывалось так, как мы хотим, мы бы всегда побеждали и было бы неинтересно. Хоккей — командная игра, хотя звезды тоже важны. Но побеждает тактика, выполнение тренерской установки. Как болельщик, я расстроен, но с точки зрения развития спорта ничего страшного я не вижу", — добавил он.