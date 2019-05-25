Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией

Победа над сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею — заслуга всей команды, каждый игрок бился до конца, заявил голкипер ледовой дружины Финляндии Кевин Ланкинен. По его словам, прошедший матч — один из лучших в его жизни.

Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».

Верим в себя на протяжении всего турнира. Не знаю, верил ли кто-то ещё в нас, но, по крайней мере, мы сами верим. Играем так, что можем обыграть любого соперника на этом чемпионате. Хотим выиграть ещё один матч, — рассказал Ланкинен.

Сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0 и теперь встретится в финале мирового чемпионата с победителем пары Канада —Чехия. РФ сразится 26 мая за бронзу с проигравшей командой этого «дуэта».