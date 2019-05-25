Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией 

News.ru + ещё 2 15 часов назад
Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Победа над сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею — заслуга всей команды, каждый игрок бился до конца, заявил голкипер ледовой дружины Финляндии Кевин Ланкинен. По его словам, прошедший матч — один из лучших в его жизни.
Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Верим в себя на протяжении всего турнира. Не знаю, верил ли кто-то ещё в нас, но, по крайней мере, мы сами верим. Играем так, что можем обыграть любого соперника на этом чемпионате. Хотим выиграть ещё один матч, — рассказал Ланкинен.
Сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0 и теперь встретится в финале мирового чемпионата с победителем пары Канада —Чехия. РФ сразится 26 мая за бронзу с проигравшей командой этого «дуэта».
Ранее News.ru сообщал, что министр спорта РФ Павел Колобков огорчён итогами противостояния с финнами. Но глава ведомства надеется, что в матче за третье место подопечные Ильи Воробьёва «покажут яркую игру».
News.ru: последние новости
Фанаты сборной России обрушили свой гнев на жену Овечкина Журналистке из США угрожают после интервью о сборной России Кафельников пошутил о забивном игроке для сборной России
Комментарии7
Хоккей , Илья Воробьев , Павел Колобков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ждали феерии. Почему проиграла сборная России150
Американке угрожают после интервью о сборной России4
Кафельников пошутил о Путине в сборной России57
Девушка Адриано ответила на «разрушение его семьи»5
«Они вышли кусаться и биться»5
Видео
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
00:43
Стал известен результат матча Россия-Финляндия
Хоккей
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение