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Американке посыпались угрозы из-за интервью о сборной России 

Рамблер 11 часов назад
Фото: JulieRobenhymer/twitter.com
Американская журналистка Джули Робенхаймер, интервью которой об игре российских хоккеистов опубликовало 24 мая «RT», рассказала об угрозах в свой адрес.
«Мне начали приходить угрозы в соцсетях — вплоть до убийства. Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на свое интервью», — сообщила она изданию «Спорт-Экспресс».
«Абсурдная модель игры»: в США раскритиковали игру сборной России
Она посетовала на то, что «не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути».
«Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике. А словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается. Вперед-назад, вперед-назад».
В интервью ее слова были интерпретированы иначе, ей приписали слова о том, что россияне придерживаются абсурдной тактики при игре в нападении.
«Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой», — сказала американка.
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Хоккей
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