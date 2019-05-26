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Журналистке из США угрожают после интервью о сборной России 

News.ru 1 час назад
Фото: JulieRobenhymer/twitter.com
Американская журналистка Джули Робенхаймер, ставшая известной после своего интервью о сборной России по хоккею, призналась, что ей угрожают расправой.
«Абсурдная модель игры»: в США раскритиковали игру сборной России
Мне начали приходить угрозы в соцсетях — вплоть до убийства. Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на своё интервью, — рассказала она изданию «Спорт-Экспресс».
Она объяснила, что всему виной стала неправильная трактовка её слов. Характеризуя игру сборной РФ словом «absurd», она имела ввиду лишь то, что тактика россиян не поддаётся никакой логике.
Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути. Поймите, я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь — по своей игре, — резюмировала она.
Ранее Джули Робенхаймер заявила, что хоккеисты сборной США старались помешать россиянам в четвертьфинальном матче чемпионата мира действовать на скоростях. Манеру игры российской сборной она назвала абсурдной и сравнила её с лёгкой атлетикой, писал News.ru.
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