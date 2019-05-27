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«Это не болельщики»: Овечкин раскритиковал россиян 

Рамблер + ещё 32 2 часа назад
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» раскритиковал российских болельщиков, высказывающих своё мнение относительно стратегии отечественной команды. По словам спортсмена, на «знатоков» не стоит обращать внимание.
Жену Овечкина осудили в Сети за критику болельщиков
Хоккеист разразился тирадой в адрес фанатов в ответ на вопрос журналиста о том, как он относится к словам болельщиков, что в основной состав отечественной команды следует ставить молодых, а не «выжатого после плей-офф» Овечкина. Спортсмен заявил, что людей, никогда не игравших в хоккей, слушать не стоит.
«Это не болельщики, они ждут проигрыша, неудачи, чтобы оскорбить, сказать какой Овечкин или кто-то еще. Таких людей не надо слушать и обращать внимания», — отметил нападающий, подчеркнув, что среди журналистов тоже много «таких людей».
Овечкин также заявил, что в целом оценивает игру российской сборной на «хорошо», однако в матче за выход в финал чемпионата мира все четыре звена сыграли «неудовлетворительно».
«Где-то не хватило хладнокровия, где-то не хватило доли секунды, паузы для того, чтобы забить. Все играли на команду, на результат», — сказал спортсмен.
По его словам, «лучше выиграть матч за третье место, чем проиграть в финале».
«Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой, сделали все, что могли», — резюмировал хоккеист.
Накануне в матче за третье место российская сборная на стадии серии буллитов переиграла сборную Чехии. За выход в финал чемпионата мира «красная машина» со счётом 0:1 проиграла команде из Финляндии.
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Хоккей , Видео , Александр Овечкин
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