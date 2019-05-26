Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финляндия обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею 

Lenta.ru + ещё 48 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сборная Финляндии обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 26 мая, в Братиславе и завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов. Первую шайбу в игре забросил канадец Ши Теодор на 11-й минуте. Затем финны сравняли счет усилиями Марко Антиллы (23-я), а в третьем периоде форвард оформил дубль (43-я). Окончательный результат установил Харри Песонен на 56-й минуте.
Ранее 26 мая сборная России обыграла Чехию в матче за бронзовые медали. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, россияне оказались точнее в серии буллитов.
Турнир проходил в Братиславе и Кошице. В прошлом году золотые медали выиграла команда Швеции, вылетевшая в этот раз в четвертьфинале.
Последние новости
В России захотели ужесточить правила призыва в армию Финляндия обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче за бронзу чемпионата мира
Хоккей , Харри Песонен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финны — чемпионы! Канада, РФ и Швеция вообще ничего не поняли1
Боец UFC украл у избитой жены ребенка и бросил его
Президент «Баварии» посоветовал футболисту покинуть клуб
Танец Овечкина в ресторане попал на видео
Нурмагомедов поборолся с отцом1
Видео
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
00:43
Стал известен результат матча Россия-Финляндия
Хоккей
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение