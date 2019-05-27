Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина?

Каждый год в мае россияне начинают массово интересоваться хоккеем. Во время чемпионата мира за результатами сборной следят порой не только преданные фанаты Национальной и Континентальной хоккейных лиг (НХЛ и КХЛ), но даже далекие от спорта люди. Это уже своего рода традиция. Надо признать, хорошая: именно после таких вспышек интереса в детские секции приходит особенно много мальчишек, которые мечтают только об одном — стать следующим Овечкиным или Малкиным. Но каждой ли российской семье по карману воспитать чемпиона? «Лента.ру» разобралась, во сколько это обойдется.

Хоккейная держава

В начале 2019 года Министерство спорта России опубликовало доклад об итогах работы за прошлый год, где был представлен рейтинг видов спорта по количеству занимающихся ими человек. Лидером оказался футбол, в который регулярно играют более трех миллионов россиян. На второй строчке — волейбол (более двух миллионов), на третьей — плавание (почти два миллиона). Также в топ попали легкая атлетика, баскетбол, фитнес-аэробика и даже шахматы, а вот хоккей, традициями которого в нашей стране так гордятся, остался только десятым. Уточняется, что им занимаются 636 тысяч человек. Весьма скромная цифра.

Одна из причин — этот вид спорта чрезвычайно дорогой. В отличие от того же футбола, играть в который в нашей стране научились даже на асфальте, в снег, дождь и без специальной формы, для занятий хоккеем требуется выполнение как минимум двух условий. Это наличие ледовой арены (так как в некоторых регионах даже зимой залить коробку не представляется возможным), а также хотя бы минимальной экипировки для тренировок и матчей. В России за это почти всегда нужно платить. Когда мы говорим о профессиональном спорте, слово «почти» — опускаем.

В академиях при больших клубах талантливых игроков поддерживают, но на начальном этапе в их талант все равно должны вложиться родители. Обычно клуб берет на себя расходы на игрока только по достижении им определенного возраста — 9-11 лет. При этом заниматься хоккеем, чтобы чего-то добиться, нужно начинать рано — примерно с пяти лет. То есть регулярные траты ждут родителей маленького спортсмена на протяжении как минимум четырех сезонов. В редких случаях ждать приходится до 17 лет — возраст, когда хоккеисту могут предложить профессиональный контракт.

Экипировка

Первое, что делают родители, приведя ребенка в секцию, — за свой счет покупают всю амуницию. В нашей стране даже в государственных столичных школах, организованных при больших клубах, не предусмотрено полное обеспечение юных игроков формой для тренировок и выступлений. «Школа с самого начала предоставляет лед, зал, тренера и шайбы. Клюшки, экипировка, в общем, все остальное — сами», — рассказал «Ленте.ру» тренер СДЮШОР ХК «Крылья Советов» Никита Беляков.

Список «всего остального» довольно внушительный. Ведь под свитерами скрываются специальное белье и многочисленные средства защиты. В идеале тело игрока не должно иметь уязвимых мест, чтобы шайба, которая может лететь со скоростью 160 километров в чес, не нанесла ему травму.

Так, кроме шорт, свитера, коньков и клюшки любому полевому игроку требуются шлем и визор (прозрачная защита для верхней части лица, которая крепится на шлем), щитки (наколенники и налокотники), нагрудник (включающий накладки для плеч), краги (перчатки, защищающие кисти и нижнюю часть предплечья), капа для защиты зубов, ошейник для горла, гамаши, раковина для предотвращения травм паха.

Главное, что влияет на стоимость атрибутов, — возраст спортсмена. Как рассказали в специализированном магазине, суммарно разница при покупке формы для пятилетних детей и юниоров составляет примерно 20 тысяч рублей. Ниже представлены средние цены на экипировку для ребенка от 5 до 8 лет, в скобках — для хоккеистов постарше. В список вошел необходимый минимум атрибутов для полевого игрока.

коньки: 10 тысяч (15 тысяч) рублей, щитки: три тысячи (пять тысяч), шорты хоккейные: четыре тысячи (шесть тысяч), нагрудник: три тысячи (пять тысяч), налокотники: три тысячи (пять тысяч), перчатки: три тысячи (шесть тысяч), шлем: четыре тысячи (шесть тысяч), клюшка: три тысячи (шесть тысяч).

Еще требуется одежда для занятий в тренажерном и игровом залах. Накинем три тысячи рублей. Получается 36 тысяч рублей для ребенка и 57 тысяч — для юниора.

Фото: Хоккейная Школа «Крылья Советов» Москва имени И. Е. Дмитриева

«Менять форму приходится часто, обычно каждый год. Кто-то и посреди сезона докупает. Особенно коньки, дети же быстро растут. А клюшки вообще расходный материал. Это пока ребенок маленький, хватает надолго», — объяснил Беляков.

Действительно, за сезон юниоры ломают обычно 3-4 клюшки.

Представим, что ребенок пришел в секцию в пять и доиграл до девяти лет. Родителям за это время пришлось потратить около 150 тысяч рублей только на форму. Если хоккеисту предлагается дождаться 17 лет для подписания договора, то эта сумма вырастает до 600 тысяч.

Тренировки

Дети тренируются в среднем три раза в неделю на льду и два — в зале. Стоимость месячного абонемента в государственной академии колеблется от трех до восьми тысяч рублей.

Например, чемпион Олимпиады-2018, нападающий «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев — выпускник академии «Белые медведи», которая входит в структуру Москомспорта. Одно занятие льда стоит там 200 рублей, а тренировка по общефизической подготовке (ОФП) — 150. Так что в месяц за тренировки придется заплатить 3600 рублей, а в год — около 43 тысяч. В академиях при крупных клубах цены почти в два раза выше.

Кроме того, существуют тренировочные сборы и гостевые матчи. Они обычно также оплачиваются самостоятельно. В среднем на каждое такое мероприятие вкупе тратится от 10 до 20 тысяч рублей. Сборы бывают один или два раза в год, количество выездных матчей может превышать десять. Так что за сезон вырисовывается сумма в районе 200 тысяч рублей. За четыре года это уже 800 тысяч, а всего, включая оплату тренировок, — миллион рублей.

Часто бывает, что ребенок хочет играть, а поступить в государственную спортшколу ему не удается. Ведь большинство из них проводит жесточайший отбор, а потом, по ходу обучения, еще и отсев. Если задержаться в таком месте не получилось, а желание играть осталось, придется заниматься в коммерческой академии.

Там одно 60-минутное занятие обойдется примерно в тысячу рублей. На сборы в год может уходить от 60 до 100 тысяч рублей, на выездные игры — до 300 тысяч. Плюс платное медицинское обеспечение и различные взносы. Получается, что едва ли не стартовой является цифра более чем в 600 тысяч рублей в год. Первые четыре года будут стоить почти три миллиона, а срок до 17 лет — почти десять миллионов рублей.

И это — без учета индивидуальных тренировок, так называемых подкаток, которые в таких школах очень распространены. Одно занятие по совершенствованию скольжения и владения клюшкой обойдется в среднем в полторы тысячи рублей. В государственных СДЮШОР, вопреки популярному мнению, такой практики нет, уточнил тренер «Крыльев».

В Москве коммерческих хоккейных академий насчитывается несколько десятков, в регионах это явление менее распространено. Нужно учитывать, что, несмотря на броскую рекламу и обещания «сделать из вашего ребенка чемпиона», вероятность появления «второго Овечкина» в подобных школах все же невелика. Ведь берут туда всех желающих, и командам дают выступать чаще не на официальных соревнованиях, а на самостоятельно организованных турнирах.

Важный вопрос

Приходилось обобщать, а ситуации бывают разные. При подсчетах трудно учитывать все нюансы. Общий вывод, однако напрашивается сам собой: большой хоккей — вид спорта, который по карману далеко не всем. Ведь для чтобы открыть в него дорогу ребенку, придется отдать более миллиона рублей. А чтобы заниматься для себя, близкую к этой сумму нужно платить каждый год.

«Если у родителей нет денег? Тогда ребенок не идет в хоккей», — заключил Беляков.

Безусловно, проблемы детского хоккея в нашей стране не ограничиваются отсутствием обеспечения юных спортсменов всем необходимым. По данным исследования Международной федерации хоккея на льду (IIHF) за 2016 год, в России количество хоккейных арен почти в 2,5 раза меньше, чем в Канаде. На каждые 500 тысяч жителей в этой североамериканской стране приходится 117 стадионов. У нас на те же 500 тысяч — только 10 катков. То есть занятия хоккеем даже физически доступны не всегда.

Тем не менее хоккей в России продолжают считать национальным, массовым видом спорта. Тон тенденции задает сам президент. Тут точно нет никакой ошибки?