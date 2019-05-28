Тарасенко отличился на первой минуте второй двадцатиминутки, ему ассистировал Брэйден Шенн. Для россиянина эта шайба стала девятой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Помимо этого, 27-летний форвард в этом плей-офф записал на свой счет пять голевых передач.