В рамках первого матча финальной серии плей-офф НХЛ "Сент-Луис" на выезде встречается с "Бостоном". Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко в самом начале второго периода удвоил преимущество своей команды в счете.
Тарасенко отличился на первой минуте второй двадцатиминутки, ему ассистировал Брэйден Шенн. Для россиянина эта шайба стала девятой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Помимо этого, 27-летний форвард в этом плей-офф записал на свой счет пять голевых передач.
Turnover. GOAL! #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/8T8RzUCg4u— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 28 мая 2019 г.