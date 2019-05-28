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Тарасенко забросил девятую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 

Вести.Ru + ещё 42 4 часа назад
Фото: StLouisBlues/Twitter
В рамках первого матча финальной серии плей-офф НХЛ "Сент-Луис" на выезде встречается с "Бостоном". Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко в самом начале второго периода удвоил преимущество своей команды в счете.
Тарасенко отличился на первой минуте второй двадцатиминутки, ему ассистировал Брэйден Шенн. Для россиянина эта шайба стала девятой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Помимо этого, 27-летний форвард в этом плей-офф записал на свой счет пять голевых передач.
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Хоккей , Прочее , Владимир Тарасенко
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