Овечкин станцевал на командном ужине сборной России после завоевания бронзы ЧМ-2019

Напомним, в матче за 3-е место россияне обыграли сборную Чехии в серии буллитов (3:2). Победителем турнира стала сборная Финляндии, которая в финале обыграла команду Канады (3:1).