Нападающий сборной России Александр Овечкин во время командного ужина, посвященного завоеванию бронзовых медалей чемпионата мира-2019, пребывал в очень хорошем настроении. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» исполнил несколько танцевальных движений под музыку из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Кроме того, Овечкин вместе с партнерами по «Вашингтону», Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым, исполнили гимн России.
Напомним, в матче за 3-е место россияне обыграли сборную Чехии в серии буллитов (3:2). Победителем турнира стала сборная Финляндии, которая в финале обыграла команду Канады (3:1).