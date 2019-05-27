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Овечкин станцевал на командном ужине сборной России после завоевания бронзы ЧМ-2019 

SPORT24.ru + ещё 9 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время командного ужина, посвященного завоеванию бронзовых медалей чемпионата мира-2019, пребывал в очень хорошем настроении. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» исполнил несколько танцевальных движений под музыку из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Кроме того, Овечкин вместе с партнерами по «Вашингтону», Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым, исполнили гимн России.
Напомним, в матче за 3-е место россияне обыграли сборную Чехии в серии буллитов (3:2). Победителем турнира стала сборная Финляндии, которая в финале обыграла команду Канады (3:1).
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