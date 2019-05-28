Известны соперники сборной России по на ЧМ-2020 по хоккею

Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2020, сообщает ТАСС.

На мировом первенстве, которое пройдет в Лозанне и Цюрихе, национальная российская команда сыграет в группе В.

Таким образом, на групповом этапе турнира Россия встретится с США, Финляндией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном. Все матчи группы В состоятся с Цюрихе.

В группе А сыграют сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словаки, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи группы А пройдут на новой арене в Лозанне.