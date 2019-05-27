«Бронза — не утешение»: почему Россия проигрывает в хоккее

Редактор «Московского комсомольца» Алексей Лебедев заявил , что «бронза» российских хоккеистов на ЧМ-2019 может быть утешением только чиновников, и порассуждал о причинах победы Финляндии.

По мнению автора «МК», матч за третье место — «фикция», так как и россияне, и чехи хотели выйти в финал и «наизнанку уже не выворачивались». По его мнению, третье место досталось сборной РФ благодаря вратарю Андрею Василевскому , а не всей команде.

Финляндия же, по его мнению, снова показала всем, что в командных видах спорта звездные имена — не самое главное, а гораздо важнее — взаимопонимание, дисциплина и спайка.

Лебедев отметил, что Канада и Россия имеют возможности выставить не самый сильный состав и остаться фаворитами, а Финляндия так сделать не может «чисто физически».

«Ресурсов элементарно меньше — население страны сопоставимо по численности даже не с московским, а с питерским…» — отметил он.

Чемпионат мира по хоккею в 2019 году выиграла Финляндия. В финале турнира финны обыграли сборную Канады со счетом 3:1. Сборная Россия одержала победу над Чехией в матче за третье место. Основное время и овертайм завершились вничью, в серии буллитов победили россияне.