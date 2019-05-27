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«Бронза — не утешение»: почему Россия проигрывает в хоккее 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Редактор «Московского комсомольца» Алексей Лебедев заявил, что «бронза» российских хоккеистов на ЧМ-2019 может быть утешением только чиновников, и порассуждал о причинах победы Финляндии.
По мнению автора «МК», матч за третье место — «фикция», так как и россияне, и чехи хотели выйти в финал и «наизнанку уже не выворачивались». По его мнению, третье место досталось сборной РФ благодаря вратарю Андрею Василевскому, а не всей команде.
Финляндия же, по его мнению, снова показала всем, что в командных видах спорта звездные имена — не самое главное, а гораздо важнее — взаимопонимание, дисциплина и спайка.
Лебедев отметил, что Канада и Россия имеют возможности выставить не самый сильный состав и остаться фаворитами, а Финляндия так сделать не может «чисто физически».
«Ресурсов элементарно меньше — население страны сопоставимо по численности даже не с московским, а с питерским…» — отметил он.
Чемпионат мира по хоккею в 2019 году выиграла Финляндия. В финале турнира финны обыграли сборную Канады со счетом 3:1. Сборная Россия одержала победу над Чехией в матче за третье место. Основное время и овертайм завершились вничью, в серии буллитов победили россияне.
Комментарии1
Хоккей , Алексей Лебедев , Андрей Василевский , Московский комсомолец
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