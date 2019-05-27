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25 млн в месяц: зарплата Ковальчука возмутила россиян 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Илья Ковальчук получал в петербургском СКА 25 миллионов рублей в месяц. Об этом, как сообщает «Ура.ру», гласит опубликованная в интернете справка.
Ковальчук был игроком СКА в 2013-2018 годах. Шесть лет назад СМИ писали, что контракт форварда предусматривает зарплату в размере 10,3 миллиона долларов в год — примерно 329,6 миллиона рублей в год или 27,4 миллиона рублей в месяц по курсу 2013-го.
Согласно документу, который опубликовало «Ура.ру», ежемесячный доклад Ковальчука в СКА составлял 25,7 миллиона рублей. На справке, якобы выданной самому Ковальчуку, стоит логотип СКА, печать, подписи генерального директора и главного бухгалтера клуба и дата 19 апреля 2018 года.
В пресс-службе петербургской команды изданию не подтвердили подлинность документа, «источник картинки» назвав «непонятным», а данные, которые она содержит, «неясными».
Летом 2018-го Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Согласно сообщению об этом на сайте Национальной хоккейной лиги, годовая зарплата хоккеиста там составляет 6,25 миллиона долларов — 392 миллиона рублей по тогдашнему курсу.
В середине апреля 2018-го, комментируя в интервью официальному сайту КХЛ падавший тогда курс рубля и вероятность отъезда хоккеистов по этой причине из Континентальной хоккейной лиги, уже принявший такое решение Ковальчук ответил, что «мы же в России живем».
«Нам какая разница, какой курс доллара?» — задался он вопросом.
Комментарии10
Хоккей , Илья Ковальчук
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