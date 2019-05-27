Плющев назвал Василевского лучшим вратарём мира

Бывший главный тренер сборной России по хоккею назвал Андрея Василевского лучшим голкипером в мире

«Думаю, что после нынешнего чемпионата мира Андрея Василевского можно считать лучшим голкипером мира. Он вытянул столько игр. Без него у нас мог бы быть совсем иной результат», — заявил эксперт в интервью RT.

Андрей Василевский был назван лучшим вратарём чемпионата мира-2019, а также вошёл в символическую сборную турнира.

Ранее Плющев ответил на вопрос, можно ли считать провалом бронзу сборной России по хоккею.