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Плющев назвал Василевского лучшим вратарём мира 

RT на русском + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России по хоккею назвал Андрея Василевского лучшим голкипером в мире
«Думаю, что после нынешнего чемпионата мира Андрея Василевского можно считать лучшим голкипером мира. Он вытянул столько игр. Без него у нас мог бы быть совсем иной результат», — заявил эксперт в интервью RT.
Андрей Василевский был назван лучшим вратарём чемпионата мира-2019, а также вошёл в символическую сборную турнира.
Ранее Плющев ответил на вопрос, можно ли считать провалом бронзу сборной России по хоккею.
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