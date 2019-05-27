Хоккеисты Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не прилетели в Москву вместе с командой после завершения чемпионата мира. Об этом рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
«Ковальчук, Кузнецов и Орлов улетели отдельно. Все остальные прилетели», — сказал Третьяк журналистам, его слова приводит ТАСС.
Ранее в понедельник самолет с членами сборной России по хоккею приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
Напомним, российские хоккеисты завоевали бронзу на чемпионате мира в Словакии. Россияне сумели вырвать победу в упорной борьбе с чехами: судьба матча решилась в серии буллитов.