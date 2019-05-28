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В НХЛ отреагировали на скандал с Кузнецовым 

Рамблер + ещё 37 3 часа назад
Фото: USA TODAY / Reuters
Национальная хоккейная лига не будет проводить «формальное расследование» в связи с публикацией скандального видео с Евгением Кузнецовым. Об этом, как сообщает ESPN, заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.
Ранее в Сети появилось видео, на котором форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России запечатлен рядом с белым порошком и спящей девушкой.
Сам Кузнецов объяснил, что запись была сделана летом 2018 года в Лас-Вегасе в номере отеля, который снимали его знакомые. Хоккеист подчеркнул, что покинул помещение, когда увидел там незнакомых женщин и «непонятные вещества» на столе, и добавил, что «скрывать ему нечего».
Замкомиссара НХЛ Билл Дейли признал, что у лиги есть «много вопросов по ситуации» с россиянином, однако «формальным» расследованием попытку выяснить, что произошло на самом деле, он называть не стал бы.
По словам функционера, НХЛ будет отталкиваться от фактов и обстоятельств, а на данный момент они таковы, что обвинять Кузнецова в чем-либо нет оснований.
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Хоккей , Евгений Кузнецов
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