Хоккеист Евгений Кузнецов прокомментировал видео с кокаином

Спортсмен подтвердил, что в кадр попал именно он, но заявил, что наркотики никогда не принимал.

«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Хоккеист также сообщил, что видео снято в прошлом году в Вегасе, после победы его команды «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

«Я просто зашёл к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее», — заявил Евгений Кузнецов.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с хоккеистом, рядом с которым столик с бутылкой из-под спиртного, две дорожки белого порошка и скрученная в трубочку купюра.