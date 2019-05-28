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Хоккеисты отметили бронзу чемпионата с Лепсом 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
Несколько игроков сборной России по хоккею отметили бронзу чемпионата мира в московском ресторане «Лесной» вместе с его владельцем — Григорием Лепсом.
Два дня назад Россия по буллитам победила Чехию в матче за третье место на мировом первенстве 2019 года.
Вчера днем российская сборная вернулась в Москву, а вечером некоторые из игроков побывали в ресторане Лепса. В тот же день об этом в своих инстаграмах отчитались вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев и защитник Михаил Сергачев. Каждый из них опубликовал совместное фото с певцом.
Сегодня сам Лепс разместил на своей странице в той же соцсети фото со всеми упомянутыми выше хоккеистами. Также на снимке можно разглядеть форварда сборной Кирилла Капризова.
«Поздравляем хоккейную сборную России с бронзой чемпионата мира! Болели за вас изо всех сил!», — подписал певец фото.
В свою очередь, Василевский поблагодарил Лепса за «радушный прием», Георгиев и Сергачев назвали компанию певца «хорошей» и «отличной», а последняя публикация Капризова в инстаграме датирована 8 мая.
Комментарии
Хоккей , Григорий Лепс , Михаил Сергачев , Кирилл Капризов , Александр Георгиев , Андрей Василевский
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