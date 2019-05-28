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Российский хоккеист может избежать обвинения в употреблении наркотиков 

Ридус 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Скандал с хоккеистом клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгением Кузнецовым, которого заподозрили в употреблении наркотиков из-за появившегося в Сети видео, прокомментировал президент Независимой Наркологической Гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев.
По его словам, обычный тест на запрещенные препараты может не выявить их в организме человека, если они употреблялись давно.
В беседе с URA.RU, эксперт отметил, что порошковые наркотики держатся в организме до двух недель.
«Если Кузнецов не употребляет систематически, а последний раз был давно, то тестирование может ничего не показать», — сказал Исаев.
Он добавил, что антитела или следы наркотика могут выявить только расширенные тесты, охватывающие период в месяц.
Нарколог также указал на то, что спортсменов обычно проверяют на допинг, а такой тест может не показать содержания следов наркотика в крови. В этой связи он напомнил, что футболистов чаще ловят на допинге, чем на наркотиках.
Исаев предположил, что команда готова мириться с какими-то эпизодическими употреблениями запрещенных препаратов, если игрок показывает результат.
Ранее в Сети появилось скандальное видео, на котором Кузнецов разговаривает по телефону в номере гостиницы, а перед ним на столе — свернутая трубочкой купюра и две дорожки порошка белого цвета. Хоккеист опроверг факт употребления наркотиков и выразил готовность в любой момент пройти медицинскую экспертизу.
По словам Кузнецова, видеозапись была сделана летом 2018 года в Вегасе, когда клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с его участием завоевал Кубок Стэнли. Он предположил, что «кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной».
При этом клуб «Вашингтон Кэпиталз» уже начал внутреннее расследование скандала, а в НХЛ пообещали провести разбирательство в отношении спортсмена.
Напомним, сборная России не смогла пробиться в финал на мировом первенстве по хоккею в Словакии, уступив команде Финляндии со счетом 0:1, однако получила бронзовые медали благодаря победе над сборной Чехии в матче за третье место.
Учитывая серию блестящих побед на групповом этапе, болельщики в России надеялись на более высокий результат и были огорчены таким исходом чемпионата.
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Хоккей , Евгений Кузнецов
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