В КХЛ может быть установлен потолок зарплат

Президент "Витязя" Михаил Головков после встречи руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), рассказал о главных моментах обсуждения, передает "Советский спорт".

Совещание прошло 28 мая в Барвихе.

"Лично для меня главным итогом сезона стало Мы выходим на лед для фанатов, играем для них, так что ответное внимание очень важно. Потолок зарплат также обговорили, и подавляющее большинство (80%) проголосовало за его введение с сезона-2020/21, как и было заявлено", — цитирует Головкова официальный сайт КХЛ.

В завершившемся сезоне подмосковная команда во второй раз в истории пробилась в плей-офф и вылетела в первом раунде.

Ранее сообщалось, что назван лучший тренер КХЛ.