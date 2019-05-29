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В КХЛ может быть установлен потолок зарплат 

Газета.Ru + ещё 29 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент "Витязя" Михаил Головков после встречи руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), рассказал о главных моментах обсуждения, передает "Советский спорт".
Совещание прошло 28 мая в Барвихе.
"Лично для меня главным итогом сезона стало Мы выходим на лед для фанатов, играем для них, так что ответное внимание очень важно. Потолок зарплат также обговорили, и подавляющее большинство (80%) проголосовало за его введение с сезона-2020/21, как и было заявлено", — цитирует Головкова официальный сайт КХЛ.
В завершившемся сезоне подмосковная команда во второй раз в истории пробилась в плей-офф и вылетела в первом раунде.
Ранее сообщалось, что назван лучший тренер КХЛ.
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