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«Детройт» заключил контракт с чемпионом мира 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Детройт Ред Уингз" подписал соглашение с защитником сборной Финляндии Оливером Каски, сообщает официальный твиттер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Каски в сезоне-2018/19 играл в финском клубе "Пеликанс" и набрал 51 очко (19 + 32) в 59 матчах регулярного чемпионата. В играх плей-офф он также забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.
В составе сборной Финляндии Каски выиграл чемпионат мира — 2019. В матчах мирового первенства хоккеист отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии испортила кубок чемпионата мира.
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