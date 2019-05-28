«Детройт» заключил контракт с чемпионом мира

"Детройт Ред Уингз" подписал соглашение с защитником сборной Финляндии Оливером Каски, сообщает официальный твиттер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каски в сезоне-2018/19 играл в финском клубе "Пеликанс" и набрал 51 очко (19 + 32) в 59 матчах регулярного чемпионата. В играх плей-офф он также забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

В составе сборной Финляндии Каски выиграл чемпионат мира — 2019. В матчах мирового первенства хоккеист отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии испортила кубок чемпионата мира.