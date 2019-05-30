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Тарасенко забросил свою 10-ю шайбу в плей-офф НХЛ 

RT на русском + ещё 60 4 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во втором матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ) отметился своим 10-м голом в сезоне.
Россиянин отличился в конце второго периода. Всего на счету форварда в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 15 очков (10 голов и пять передач) в 21 матче. Он также набирает результативные баллы уже восемь матчей плей-офф кряду. Это является лучшим результатом клуба за 29 лет Тарасенко сравнялся по данному показателю с Бреттом Халлом и Гари Сабурином. Рекорд же «Сент-Луиса» принадлежит Тони Карри, у которого серия с набранными очками в плей-офф насчитывала девять игр.
Ранее гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном».
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