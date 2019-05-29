Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка

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Сборная Финляндии по хоккею ответила на обвинения в поломке кубка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Победившие на чемпионате мира по хоккею финские спортсмены не ломали полученный ими кубок, заявил менеджер команды Мика Кортелайнен.
В СМИ появились сообщения о том, что во время празднования победы финские хоккеисты повредили кубок, у него отсутствует дно и металлические детали.
«Это копия кубка, дна у нее не было изначально. И она в таком же состоянии, в котором была, когда мы ее получили. Она немного отличается от оригинала, там нет таких же металлических частей», — пояснил Кортелайнен, передает ТАСС.
Сборная Финляндии держала в руках кубок лишь на льду после победы и в раздевалке, после чего его вернули организаторам турнира и получили копию, сказал представитель спортсменов.
Напомним, в воскресенье в финальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Финляндии одержала победу над Канадой со счетом 3:1.
Российская сборная по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале ЧМ, а в матче за третье место обыграла сборную Чехии.
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Хоккей , Видео , ИТАР-ТАСС
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