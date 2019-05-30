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Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью 

360tv.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: @ nastyashubskaya
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story. В своем Instagram-посте девушка заверила, что ни ее муж, ни она сама не давали никаких комментариев.
«Увидели мы с мужем сегодня журнал, с нами на обложке, и очень стало интересно, что же там написано, так как ни он ни я интервью НЕ ДАВАЛИ», — рассказала Анастасия Шубская.
По ее словам, писавший статью журналист выдал придуманные комментарии за прямую речь хоккеиста. Кроме того, он допустил ошибку в имени отца Овечкина. Вместо настоящего имени автор назвал его Виктором Михайловичем, утверждает Анастасия Шубская.
«Вроде это не желтая газетенка! Как можно так обманывать людей?! По мне это самая настоящая клевета! ПОЗОР», — такими эмоциональными словами закончила свой пост супруга хоккеиста.
Судя по информации на официальном сайте журнала Story, номер вышел в свет 21 мая. Материал о звездной паре анонсирован на обложке июньского выпуска.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская поженились 28 августа 2016 года. Свадьба прошла в Барвихе через год, а в 2018 году у пары родился сын.
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Хоккей , Александр Овечкин
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