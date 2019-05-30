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ЦСКА получил золотые медали и кубок чемпиона России по хоккею 

ТАСС 4 часа назад
Фото: @hccska
Хоккеисты, тренерский штаб и персонал московского ЦСКА награждены золотыми медалями и кубком чемпиона России. Церемония вручения наград и чествования клуба проходит на "ЦСКА-Арене" в Москве.
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Владимир Лутченко передали кубок президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу и главному тренеру армейцев Игорю Никитину.
ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии плей-офф переиграв омский "Авангард" со счетом 4-0. С момента образования Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (2008 год) звание чемпиона России присваивается лучшей российской команде по итогам плей-офф. Серебряные медали завоевал "Авангард", бронзовые — СКА из Санкт-Петербурга.
В сезоне-2014/15 чемпион России и все медалисты определялись по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Тогда победителем стал также ЦСКА. Помимо двух побед в чемпионате России, на счету армейцев два вторых места и одно третье.
Наибольшее количество побед в чемпионатах России на счету московского "Динамо" (6), по пять раз обладателями золотых наград становились магнитогорский "Металлург" и казанский "Ак Барс". Медали первенства чаще всех завоевывал "Металлург" (14).
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Хоккей , Борис Михайлов , Игорь Никитин , Владислав Третьяк , Игорь Есмантович
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