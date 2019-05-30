«Пропагандирует алкоголь»: Шлеменко наехал на Ковальчука

Хоккеист сборной России Илья Ковальчук вступил в перепалку с бойцом Александром Шлеменко , разойдясь во мнении относительно пользы пива. Капитан «Красной машины» считает, что пиво помогает в восстановлении сил, а экс-чемпион Bellator придерживается на этот счет жесткой позиции: алкоголь не может оказывать положительного влияния на организм.

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук в большом интервью «СЭ» поделился своим рецептом восстановления после тяжелых игр. Как признался нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», положительный эффект в реабилитации играет пиво. По его мнению, это намного лучше, чем снотворное. Так он ответил известному отечественному бойцу, бывшему чемпиону Bellator, Александру Шлеменко, который выступает за введения сухого закона и всячески пропагандирует здоровый образ жизни.

«Шлеменко может говорить все что угодно. У каждого есть своя голова на плечах. Если ты пьешь пиво, чтобы восстановиться, когда потерял 3-4 кг после игры — это одно. Если ты пошел в ресторан и выпил 300 граммов водки — это уже другое.

Я лично выпиваю после любой игры три пива по 0,33, чтобы восстановиться. Это гораздо лучше снотворного, лучше любого другого средства, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. Всем рекомендую», — уверен Ковальчук.

Напомним, что на чемпионате мира — 2019 «Красная машина» завоевала бронзовые медали. В полуфинале турнира россияне со счетом 0:1 уступили Финляндии, а в матче за третье место обыграли чехов по буллитам — 3:2. После игры с Чехией хоккеисты сборной России были засняты за пивной вечеринкой в одном из увеселительных заведений Словакии, а в прессе распространили информацию о том, что спортсмены выпили 160 литров алкоголя. Ковальчук подтвердил, что эта информация не соответствует действительности.

«Мы поехали сами, после игры. Игровой день, победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 10:30 мы были в гостинице. Какие проблемы?

160 литров пива? Я бы мог написать, что и 200. Если все будем читать, что на заборе написано…

Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то все один выпил. Я лично выпил кружки три-четыре. После игры спокойно могу себе позволить выпить пива», — сказал Ковальчук.

В стороне этих высказываний не остался и сам Шлеменко. Он обвинил хоккеиста в пропаганде алкоголизма и раскритиковал его убеждения в пользе от пива.

«Ужасно, что такие известные люди, которые для многих являются примером, пропагандируют алкоголь, да еще и рекомендуют его. Никакого восстановления тут и близко быть не может. Это приводит к тому, что вы теряете еще больше здоровья», — возразил боец.

Кроме того, он отметил актуальность проблемы алкоголизма непосредственно для России. По его мнению, Ковальчук находится слишком далеко от российской действительности, из-за чего не видит всей плачевности ситуации.

«В нашей стране огромные проблемы с алкоголем. Видимо, Ковальчук мало общается с простыми людьми, мало ездит по стране. Может, вообще не живет в нашей стране. И поэтому не видит последствий, к которым приводит такая пропаганда. Каждая вторая, а то и первая семья в нашей стране пострадала от алкоголя. Кто-то умер, у кого-то семья развалилась», — пояснил он.

«Наша задача — не давать хода такой пропаганде. Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят», — написал Шлеменко в своем аккаунте в инстаграме.

35-летний Шлеменко уже неоднократно поднимал тему алкоголизма в России. Себя он называет «абсолютным трезвенником» и не употребляет алкоголь ни в каких формах. В рамках общественной работы он ведет лекции о вреде распития спиртных напитков и курения. Из-за этого Шлеменко воспринимает громкие алкогольные скандалы с участием российских спортсменов достаточно остро. Он неоднократно критиковал своего коллегу Александра Емельяненко , критикуя его «зависимость от алкоголя». Также он высказывался и о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре, который производит и рекламирует собственную марку виски. Как считает Шлеменко, выходки ирландца в состоянии алкогольного опьянения рано или поздно приведут его «за решетку».

В стремлении популяризовать здоровый образ жизни в России Шлеменко поддержал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов . Когда Орел выступил за отмену ночного клуба в Махачкале, то Шлеменко предложил распространить эту инициативу на территории всей страны.

Самый громкий скандал по поводу алкоголя Шлеменко устроил с легендарным бойцом Олегом Тактаровым. Он жестко раскритиковал того за рекламу пива, назвав Тактарова «предателем своего народа».