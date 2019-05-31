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Жена Овечкина рассказала об общении с мужем во время ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.ru
Жена Александра Овечкина Анастасия рассказала, каково быть женой самого известного российского хоккеиста планеты.
Она поведала, как часто удавалось видеться с мужем в дни матчей чемпионата мира — 2019 и в выходные.
"На чемпионате мира мы жили в разных отелях, такие правила. После игры они приезжали на ужин, как раз перед ужином пересекались. Перед полуфиналом был свободный от матчей день, после тренировки мы с Сашей немного прошлись по набережной, перекусили, а потом он вернулся к себе в отель", — цитирует девушку Sport24.
Ранее "Бостон" лишился защитника перед третьим матчем против "Сент-Луиса".
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