Домашнее унижение: как «Бостон» размазал Тарасенко

Гол российского форвардва Ивана Барбашева не помог «Сент-Луису» избежать унизительного домашнего поражения от «Бостона» в третьей игре финала Кубка Стэнли. Другой россиянин «Блюз» Владимир Тарасенко нанес шесть бросков, но так и не смог отличиться.

«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз» — 2:7 (счет в серии — 1-2)

Одержав победу во втором матче серии финала против «Бостона» на выезде, «Сент-Луис» не только сравнял счет в противостоянии, но и вообще впервые в клубной истории выиграл в финалах Кубка Стэнли.

До того было три финальных серии с 1968 по 1970 годы, когда «Блюз» терпели сухие поражения, уступив в 12-ти поединках кряду, включая 0-4 в 70-м году от того же «Бостона».

Теперь же команда Крэйга Беруби вроде бы перехватила преимущество своей площадки и готова была впервые в клубной истории выиграть в финале на родной арене, затерев в памяти болельщиков шесть предыдущих поражений.

Однако этого не произошло по многим причинам, главной из которых стал настрой «Брюинз». Многое было сказано о том, как голкипер-новичок «музыкантов» Джордан Биннингтон здорово играет в играх, следующих за поражениями, что он и подтвердил три дня назад в бостонском TD Garden. Но дело в том, что ударное звено «медведей» после их неудач просто разрывает соперников в нынешнем плей-офф.

Когда в середине первого периода у хозяев случилось первое удаление, Давид Перрон быстро пожалел, что нарушил правила на Брэндоне Карло . «Брюинз» не потребовалось много времени на гол, который Патрис Бержерон забил первым же броском, подправив выстрел Тори Крюга.

За пару минут до первого перерыва Чарли Койл своей седьмой шайбой в нынешнем плей-офф удвоил перевес «Бостона», а за десять секунд до сирены Шон Куралы в третий раз зажег красный свет за воротами Биннингтона.

Ситуация выглядела пограничной, и наставник «Сент-Луиса» решил взять челлендж, однако в видео-комнате разобрались, что шайба попала в зону «музыкантов» от их же защитника Джоэла Эдмундссона, а значит, офсайда быть не могло.

Счет не только вырос до 3:0, но, в соответствии с правилами, «Блюз» получили двухминутный штраф за задержку игры, который спустя 47 секунд после начала второго периода реализовал Давид Пастрняк , ассистентами которому выступили те же Крюг с Бержероном.

После игры Беруби сказал, что взял челлендж, так как ситуация была пограничной, а он хотел уйти на перерыв при отставании в две, а не три шайбы. В итоге же разрыв из-за этого решения фактически вырос до четырех голов.

Правда, попытался вернуть в игру свою команду российский нападающий Иван Барбашев, забросивший свою третью шайбу в плей-офф, но вместо начала камбэка через 67 секунд последовала организованная Бержероном и Брэдом Маршандом шайба Тори Крюга в еще одном большинстве.

Все стало ясно, и Беруби заменил пропустившего пять из 19-ти бросков по своим воротам Биннингтона. Эта замена стала для молодого вратаря первой в 52-х играх в НХЛ, а тренер заявил, что основной вратарь команды хлебнул достаточно в этом матче, и решение о замене было принято, чтобы Джордан был лучше готов к следующему матчу.

Колтон Парэйко смог еще раз пробить финна Туукку Раска в третьем периоде, реализовав уже большинство хозяев, но затем они заменили вратаря шестым полевым игроком и получили в свои ворота от Ноэля Аккьяри, а в конце еще и Маркус Юханссон реализовал очередное большинство, не позволив и Джейку Алллену оставить ворота «музыкантов» в неприкосновенности.

Удивительно, но на реализацию четырех попыток большинства «Бостону» в этом матче потребовались только четыре броска!

Ну и, конечно, нельзя не сказать о первой тройке нападения. Бержерон отметился тремя очками (1+2), на счету Пастрняка гол, у Маршана — пас. Эти трое в играх после поражений в нынешнем плей-офф, коих у «Брюинз» было шесть, суммарно набрали уже 25 очков (у Бержерона 4+5, у двух других по 4+4)!

Ну а главным героем встречи стал американский защитник Крюг. Он записал на свой счет 1+3 (все очки в большинстве) и стал первым в богатой истории «Бостона», кому удалось в матче финальной серии набрать сразу четыре балла за результативность!

Российский лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко был очень активен и за свои 20:13 на льду нанес больше всех в матче бросков в створ (6), но так и не пробил сделавшего 27 сейвов Раска.

С 1939 года, когда финальные серии Кубка Стэнли стали играться до четырех побед, команда, которая выигрывала третий матч при счете 1-1, становилась обладателем главного трофея в 78,6% случаев.

Лишь шесть раз из 28-ми уступившему при таких обстоятельствах в третьем матче удавалось переломить ситуацию. «Сент-Луису» придется совершить подвиг.