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Клуб КХЛ «Автомобилист» объявил о подписании контракта с Дацюком 

ТАСС + ещё 30 5 часов назад
Фото: ТАСС
Нападающий Павел Дацюк подписал контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год.
В мае Дацюк объявил об уходе из петербургского СКА, за который выступал с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года.
До прихода в СКА Дацюк с 2001 по 2016 год играл в Национальной хоккейной лиге в составе "Детройта", дважды став обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008). Он также является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2012).
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Хоккей , Прочее , Павел Дацюк
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