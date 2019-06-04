«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз". "Блюзмены" выиграли 4:2 и сравняли счет в серии 2:2.

"Бостон" отыгрался на 35 минуте. Брендан Карло поразил ворота хозяев, когда его команда играла в меньшинстве. Но третий период остался за "блюзменами". О'Райлли сделал дубль и вывел "Сент-Луис" вперед. Закрепил победу "блюзменов" Брейден Шенн, поразивший пустые ворота.

"Сент-Луис" выиграл 4:2. Счет в серии 2:2. Следующий матч пройдет 7 июня в Бостоне.