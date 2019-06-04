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«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли 

Вести.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз". "Блюзмены" выиграли 4:2 и сравняли счет в серии 2:2.
Всего 43 секунды понадобилось нападающему "Блюз" Райану О'Райлли, чтобы забросить первую шайбу. Но "Брюинз" сумели сравнять счет на 14 минуте благодаря усилиям Чарли Койла. Равновесие продержалось 15 секунд. Владимир Тарасенко забросил свою десятую шайбу в нынешнем розыгрыше.
"Бостон" отыгрался на 35 минуте. Брендан Карло поразил ворота хозяев, когда его команда играла в меньшинстве. Но третий период остался за "блюзменами". О'Райлли сделал дубль и вывел "Сент-Луис" вперед. Закрепил победу "блюзменов" Брейден Шенн, поразивший пустые ворота.
"Сент-Луис" выиграл 4:2. Счет в серии 2:2. Следующий матч пройдет 7 июня в Бостоне.
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