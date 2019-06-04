Тарасенко не отдаёт Кубок Стэнли «Бостону»! В этой серии будет семь матчей

Хара должен был ехать в больницу, но остался на скамейке.

После разгромного поражения в третьем матче финала Кубка Стэнли наставник «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе обрушился с критикой на арбитров. Причиной тому стали многочисленные удаления «музыкантов», которыми великолепно воспользовался «Бостон», забив четырежды в большинстве. «Я не согласен со всеми свистками. В первых трёх раундах мы были самой дисциплинированной командой, у нас было меньше всех штрафных минут. И тут внезапно мы получили 17 удалений в одной серии! Что касается матча номер три в финале, то мы не чувствуем, что счёт 2:7 справедлив. Были удаления, соперник получил четыре гола в большинстве. В равных составах мы не были плохи. Но из-за этого игра стала для нас очень сложной, догнать было нереально», — сказал Берюбе.

В его словах было зерно истины. В равных составах «блюзмены» идут с «Бостоном» на равных (разница голов 5-5) и лидируют по количеству голевых моментов (21-19). При этом за три первых раунда плей-офф-2019 «Сент-Луис» получал в среднем 2,9 удаления за матч. В финале Кубка Стэнли «блюзмены» удаляются в среднем 5,7 раз за игру, притом что «Бостон» обладает лучшей в лиге спецбригадой по реализации большинства (35,9% при среднем показателе по лиге 19,1%). В четвёртой игре «мишки» получили чуть больше удалений, чем хозяева, но напрямую на итоговом счёте это не отразилось.

Самым эффективным способом не дать «Бостону» завладеть инициативой было хорошее начало, и с этим у «Блюз» всё прошло успешно. Уже на 43-й секунде матча Райан О'Райлли удачно подобрал шайбу за чужими воротами и успел завести её в ближний угол до того, как Туукка Раск переместился от штанги к штанге.

«Бостон» снова взял небольшую паузу, но нашёл в себе силы ответить. Лучше всего кубковый характер «Брюинз» демонстрирует эпизод в начале второго периода, когда ветеран гостей Здено Хара получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный гигант в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. «Наш медицинский персонал сообщил, что Хара выбыл до конца матча. Но Здено попросил вернуться на скамейку, мы не могли ему отказать. Ему уже сделали несколько швов, и, вероятно, потребуется операция у стоматолога», — отметил главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.

Возможно, именно стойкий характер Хары помог «Бостону» поймать соперника на небрежности в обороне и сравнять счёт, играя в меньшинстве. Брэндон Карло при поддержке Бержерона и Маршана забросил вторую шайбу «Брюинз», лишив переполненные трибуны былого оптимизма.

И всё же нынешний настрой «блюзменов» был настолько хорош, что оставить публику без первой в истории клуба победы в матче финала Кубка Стэнли хозяева не посмели. Всё тот же Райан О'Райлли принёс команде Крэйга Берюбе победу, здорово подкараулив отскок у чужих ворот.

«Наша команда очень хорошо реагирует на предложенные обстоятельства. Это мы доказали на протяжении всего плей-офф. Мы знали, что нам нужно делать, чтобы быть лучшей командой сегодня. Мы были стабильны и не снимали ноги с педали газа, не останавливались все 60 минут», — сказал довольный Берюбе.

Пятый матч серии состоится в Бостоне в ночь с 6 на 7 июня мск.