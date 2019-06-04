Российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко называют Русским Танком и сравнивают со звездой хоккея Александром Овечкиным. Накануне в четвертом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги команда Тарасенко со счетом 4:2 обыграла «Бостон Брюинз». В этом матче россиянин забросил свою 11-шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Однако манера игры Тарасенко не устроила фанатов, обвинивших его в симуляции, сообщает Sport24.
This is a penalty in the Stanley Cup Final? Great sell-job from Vladimir Tarasenko pic.twitter.com/8XY5F31LbM— Evan Marinofsky (@emarinofsky) 4 июня 2019 г.
В ходе матча защитник «Брюинз» Коннор Клифтон применил силовой прием к россиянину. Тарасенко схватился за лицо, но на повторе стало ясно, что Тарасенко преувеличил последствия столкновения с противником. Это дало повод болельщикам обвинить его в симуляции.
«Тарасенко и Биннингтон будут представлять свои страны на следующих Олимпийских играх в соревнованиях по прыжкам в воду. Кроме того, Тарасенко должен получить «Оскар» за этот спектакль», — заявил один из болельщиков в Twitter.
«Это отвратительно, такому не место в нашем спорте. Это не футбол. Это позор для каждого, кто когда-то носил форму «Сент-Луиса». Тарасенко должен добровольно закончить эту серию. Он — позор для спорта и этих трудолюбивых парней», — добавил другой.
Tarasenko getting ready for Game 5 #niceflop #fraud #futuresoccerplayer #bruins #blues #StanleyCup pic.twitter.com/XH63ddWDHJ— Scott Penney (@Benz_Tech) 4 июня 2019 г.
Фанаты также в шутку предложили Тарасенко уйти в рестлинг, а наказание Клифтону потребовали отменить.